Заявления президента Франции Эммануэля Макрон об унижении России не выдерживают никакой критики. Об этом заявил президент Украины Зеленский во время видеоконференции Financial Times.

«Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, более 8, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эммануэль глубоко погружен в процессе, один из лидеров «нормандской четверки», он прекрасно понимает детали Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках «Нормандии 4», неисполнении договоренностей, постоянных срывов», — сказал Зеленский.

Он заявил при этом, что «нас никто не унижает, нас убивают»:

«Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом».