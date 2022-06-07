Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за май текущего года, который составил 110.6%.

Индекс отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары в точках розничной торговли, относящихся к группе. Этот показатель именуется Розничным Индексом Veyseloglu (Veysəloğlu Pərakəndə İndeksi). Этот индекс не является показателем уровня инфляции.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы в мае нынешнего года оказались на 17.6% выше по сравнению с этим же периодом (маем) прошлого года.

Так, стоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с маем 2021 года выросла на 21.7%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 17.1%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 4.9%.