Грузинское правительство подало иск в Конституционный суд против президента республики Саломе Зурабишвили с просьбой разъяснить права и полномочия между ветвями власти. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии главы администрации правительства Реваза Джавелидзе.

Как отметил Джавелидзе, причиной обращения в Конституционный суд стал отказ президента назначать послов в ряде стран по представлению правительства. По мнению кабмина, назначение послов и их освобождение от должности не входят в конституционные полномочия президента Грузии. «<…> правительство Грузии конституционным иском требует разъяснений о разграничении прав и полномочий между президентом и правительством Грузии в связи с назначением послов Грузии и руководителей дипломатических представительств», — сказал Джавелидзе.