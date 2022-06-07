Британский премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил консерваторов за вынесение ему вотума о доверии и назвал результат «убедительным и решающим» для страны, передает Reuters.

«Это означает, что мы, как правительство, можем двигаться дальше и сосредоточиться на том, что, по моему мнению, действительно важно для людей», — сказал Джонсон.

Он также пошутил о том, что его однопартийцам необходимо прямо сейчас отметить это на вечеринке (скандал из-за вечеринок Джонсона во время карантина стал основной причиной постановки вопроса о недоверии).