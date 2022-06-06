Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник после телефонного разговора с Джонсоном.

«Лидеры также обсудили дипломатические переговоры и усилия по прекращению разрушительной российской блокады экспорта зерна из Украины», – говорится в заявлении пресс-секретаря главы британского кабинета.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине реактивные системы залпового огня M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км (50 миль), и пояснил, что поддержка, которую Великобритания предоставляет Украине, будет меняться по мере развития тактики России.

Великобритания заявила, что украинские войска будут обучены использованию новых пусковых установок в Великобритании.