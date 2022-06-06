Российские вооруженные силы завершают «освобождение» Святогорска «Донецкой Народной Республики» и территории вокруг него. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российские вооруженные силы завершают «освобождение» города Святогорск «Донецкой Народной Республики» и окружающей его территории», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, украинские войска сегодня взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление. «Под натиском российских подразделений, отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», — добавил он, уточнив, что до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь, при этом российские военные не открывали по ним огонь.

