В Азербайджане задержали контрабандистов, перевозящих наркотикиЗа контрабанду наркотиков на территорию Азербайджана задержаны лица.

Согласно совместному сообщению пресс-служб СГБ и Государственной пограничной службы., житель Сабирабадского района Аташов Рахим Гаджи оглу (1987 г.р.) был задержан во время провоза в своем автомобиле 37 килограммов 550 граммов марихуаны.

На государственной границе были задержаны граждане Ирана Мехрибан Латиф Мохсен (1966 г.р.) и Парса Джаффарлоу Амррза Рамазан (1980 г.р.), у которых не было документов, удостоверяющих личность. Они были задержаны во время незаконного пересечения госграницы. Указанные лица передавали Рахиму Аташову большую партию наркотиков.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении Аташова и граждан Ирана избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.