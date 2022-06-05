Канцлер Австрии Карл Нехаммер в воскресенье призвал к созданию промежуточного этапа между сотрудничеством и полноправным членством в Европейском Союзе для таких стран, как Украина и Молдова.

Так называемое «переходное пространство» позволит странам достичь стандартов Европейского Союза, аналогичных Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Европейскому соглашению о свободной торговле (ЕАСТ), сказал Нехаммер.

«Мы объединены одной целью, мы все хотим сильную, независимую и экономически успешную Украину», — сказал Нехаммер в заявлении, опубликованном канцелярией канцлера.

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение агрессивной войны России. В такой фазе быстрое полное вступление в союз не может быть неотложным вопросом».

Нехаммер сказал, что из нынешних дебатов о членстве Украины в ЕС необходимо убрать эмоции, добавив, что быстрое вступление Украины в ЕС «нереально».

«Мы должны создать европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам», — сказал Нехаммер.

Австрия шла по аналогичному пути в течение десятилетий, заключая европейские соглашения о свободной торговле до вступления в ЕС в 1995 году, отметил он.

Нехаммер также сказал, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового типа политического европейского сообщества стран, которые стремятся присоединиться к блоку или желают более тесных связей и приверженности ценностям ЕС.