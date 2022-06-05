Российская артиллерия, ведущая огонь по украинским позициям с территории РФ, является вполне оправданным объектом для поражения, считает экс-посол США в Украине вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, которого цитирует «Укринформ».

«Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне, – это и есть цели. Неважно, где они расположены – в Украине или России».

По убеждению Тейлора, в такой ситуации стреляющая с территории РФ российская артиллерия будет вполне оправданными целями для поражения.

Дипломат согласился, что Украина нуждается в большей военной помощи. При этом, по его словам, ключевое значение имеет срочность поставок: чем скорее, тем лучше.

Тейлор напомнил, что у России также есть большой арсенал оружия, которым она наносит значительные удары по украинским позициям. Поэтому системы HIMARS и MLRS обеспечат ВСУ дополнительное расстояние, чтобы не быть пораженным вражеским огнем.

«Соединенные Штаты должны делать больше, предоставлять дополнительное индивидуальное оружие, вообще больше видов оружия. Системы HIMARS и MLRS – это хороший ход, хорошо, что администрация приняла такое решение. Сейчас они могут расширить это и послать больше боеприпасов, ракет для этих пусковых установок это важно», — говорит экс-посол.