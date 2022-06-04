Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подтвердило блокировку на территории страны сайта «РИА Новости».

Распространение агентством информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, является нарушением требований закона «Об информации, информатизации и защите информации», и на основании данного закона Азербайджана доступ к информационному интернет-ресурсу этого агентства на территории страны ограничен, заявили в министерстве.