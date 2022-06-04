Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони написал статью об украинском кризисе и закате Европы.

«Столкнувшись с агрессией со стороны России, Европа и Запад отреагировали твердым и единым образом. С этой точки зрения Россия уже проиграла свою игру: если она считает Запад противником, то сегодня она сталкивается с гораздо более сплоченным и решительным противником, чем это было в последние годы.

Однако все меняется, если мы рассмотрим глобальный сценарий. С этой точки зрения украинский кризис сделал очевидной очень горькую реальность. Реакция Запада была единой, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европа, некоторые страны Тихого океана, традиционно связанные с США, такие как Австралия и Япония. Совсем немного в мире. Даже Турция, несмотря на ее членство в НАТО, отказалась от введения антироссийских санкций.

Я сожалею, что мои попытки вывести Россию в западный лагерь были бойкотированы некоторыми европейскими лидерами. Если бы нам это удалось, сегодня европейский сценарий был бы совсем другим. Однако украинский кризис ставит нас перед тревожным фактом — Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего мира», — написал он.

По его мнению, либеральная демократия, которую считают само собой разумеющимся, — это система управления, которая затрагивает менее четверти населения Земли. По оценкам, только 1,4 млрд человек из 8 млрд жителей планеты живут в системах, которые в широком смысле можно назвать свободными и демократическими. Остальные 6.4 млрд людей живут при диктатурах, автократиях, олигархиях, теократиях, системах по-разному и в разной степени авторитарных или тоталитарных. Крупнейшие страны мира, Китай, Индия, Россия и десятки других азиатских, африканских, латиноамериканских стран, сейчас не с Западом.

«Свободный мир» до сих пор производит большую часть ВВП планеты, но это только один аспект, и он не будет длиться вечно. С демографической точки зрения, большая часть западных стран находится в стационарной или спадающей ситуации, в то время как в остальном мире, особенно в Африке, рост населения является стремительным.

Горькая реальность в том, что Запад из-за отсутствия авторитетного руководства в последние годы и низкой уверенности в себе, в своих идеях, в своей системе ценностей не смог создать ни систему союзов, ни политическое и экономическое предложение. Напротив, Запад сделал несколько разрушительных отступлений, например, в Афганистане, что еще больше подорвало его авторитет в глазах правящих классов и общественных взглядов всей планеты, отметил Берлускони.

«Европа рискует в ближайшие десятилетия оказаться глиняным горшком между железными сосудами. У наших стран нет ни военной силы, ни условий географической изоляции, которые в определенной степени защищают Северную Америку. Вы можете быть «экономическими гигантами, но политическими гномами» только до тех пор, пока кто-то другой не захочет взять на себя ответственность за нашу безопасность и свободу. Мы связаны неугасимым долгом благодарности и верности США, но признаки неизбежного сокращения роли Вашингтона как защитника коллективной безопасности становятся все более очевидными», — написал он.