Конгрессмены США прибыли с визитом в Азербайджан.

Данную информацию приводит отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сегодня состоялась встреча рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-США с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Конгресса США.

Члены делегации Конгресса США поблагодарили за теплый прием, депутаты дали подробные ответы на вопросы, связанные с процессами, происходящими в регионе.

В ходе переговоров до внимания гостей было доведено, что Азербайджан привержен соблюдению международного права, демократии и общечеловеческим ценностям, работает над установлением мира в регионе и развитием регионального сотрудничества.