Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли удастся согласовать к саммиту альянса в Мадриде. Об этом заявил в пятницу в эфире утренней программы радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Отвечая на вопрос о том, будут ли Швеция и Финляндия приняты в НАТО на саммите в Мадриде, Яблоньский указал, что это слишком короткий срок. «Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс», — указал он. «Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев», — подчеркнул представитель МИД.

Как считает Яблоньский, Турция не заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, «хотя точно будет выдвигать определенные условия, которые уже были сформулированы». «Переговоры идут, и я думаю, что они приведут к тому, что у нас будут два новых члена НАТО в короткий срок», — констатировал он.