Министерство обороны Швеции объявило, что в рамках третьего пакета помощи Украина получит противокорабельный ракетный комплекс RBS-17 «Robot». Об этом сообщает The Warzone.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что эти комплексы запросила Украина. Ожидается, что поставка будет включать 17 комплектов.

RBS-17 — шведский вариант американской противотанковой управляемой ракеты AGM-114 Hellfire, адаптированной для стрельбы по морским целям. Ракета производится с 1987 года.