Североатлантический альянс не станет диктовать Украине, на какие условия нужно соглашаться в переговорах с Москвой. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

«Я верю и доверяю политическому руководству на Украине, они должны принимать эти сложные решения. Мы не должны решать или иметь решающее мнение. <…> Мы должны помогать им осуществлять свое право на самооборону», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также обратил внимание, что все конфликты в конечном итоге заканчиваются дипломатией. Однако то, что происходит за столом переговоров, очень зависит от результатов на поле боя, резюмировал Столтенберг.