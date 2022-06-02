Сенат Ирландии (верхняя палата парламента) 2 июня принял резолюцию, в которой признал действия РФ в Украине геноцидом.

Об этом сообщил в Twitter глава Сената Ирландии Марк Дейли.

«… незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида, – процитировал он часть документа. – Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине».

Согласно текста принятой резолюции, «действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него».

В резолюции отмечается, что политическое руководство РФ должно понести ответственность за преступления в Украине.

Сенат Ирландии призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России, «работая над прекращением импорта российских нефти и газа, а также угля, финансирующего российскую военную машину против украинского народа».