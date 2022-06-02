По итогам заседания стран ОПЕК+ принято решение перераспределить сентябрьскую квоту по добыче нефти в объёме 432 тыс. баррелей в сутки на июль и август. Добыча в июле таким образом будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ продлили срок компенсации недосокращённых объёмов нефти для стран — должников до конца 2022 года.

По мнению вице-премьера России Александра Новака, рост мирового спроса на нефть в текущем году составит 3,5-4 млн баррелей в сутки.

«На мой взгляд и на взгляд участников сегодняшней министерской встречи, рынок достаточно сбалансированный. Мы видим, что в этом году общий прирост спроса составит примерно 3,5-4 млн баррелей в сутки», — сказал он в эфире «Россия 24».