В Турции отменили концерт американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы после того, как она выступала на руинах разбомбленного Мариуполя.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар на своей странице в Facebook.

«Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только что получил официальное письмо от турецкой стороны. Данное лицо, которое публично приобрело псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграло «концерт» в Мариуполе на фоне обстрелов «Азовстали» и открыто поддерживает Россию в войне против Украины, не будет представлено на престижных музыкальных мероприятиях в Турции», — написал Боднар.

Он добавил, что культура в данном случае не может быть вне войны или политики, поскольку используется российским агрессором в пропаганде и оправдании его преступлений.