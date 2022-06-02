В России стали недоступны крупнейшие порносайты в мире — Xvideos и Xnxx, при этом они не были заблокированы Роскомнадзором, сообщает ресурс DTF.

Как сообщается, сайты просто бесконечно загружаются и работают только через VPN.

При этом ошибок при загрузке или переадресации на страницу Роскомнадзора, как обычно бывает при блокировках, нет.

При этом в реестрах запрещенных ресурсов сайтов нет, в частности, на сайте реестра запрещённой информации, в реестре пиратских сайтов и в реестре экстремистских сайтов тоже ничего.