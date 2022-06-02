Польша намерена прекратить выплату пособий украинским беженцам с 1 июля. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Павел Шефернакер.

«С 1 июля правительство уже не будет выплачивать пособия беженцам с Украины. Мы исходим из того, что многие люди в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать», — цитирует в четверг чиновника газета Rzeczpospolita.

Шефернакер при этом пояснил, что пособия в размере 40 злотых в сутки (около $9,5) по-прежнему будут выплачиваться беременным или многодетным женщинам, а также инвалидам, приехавшим с Украины в Польшу после 24 февраля.

По данным польской погранохраны, в страну прибыло уже свыше 3,57 млн беженцев с Украины. Как сообщил в среду глава МИД Польши Збигнев Рау, 2 млн из них решили остаться в республике.