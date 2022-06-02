Президент США Джо Байден заявил, что в Европе вместо введения эмбарго обсуждается возможность закупки российской нефти по стоимости ниже рыночной. Таким образом он дал понять, что в Штатах ищут способы сдержать рост цен на топливо, который отмечается на фоне антироссийских санкций.

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они ещё больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

В случае принятия такого решения. по словам Байдена, Россия сохранит возможность экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».