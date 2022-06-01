Сегодняшней задачей украинских военных на фронте является уничтожение как можно большего количества захватчиков.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире «24 канала».

«Нам надо, чтобы было уничтожено как можно больше россиян. А каким именно образом, наступлением или обороной, нет разницы», — пояснил он.

По словам Арестовича, истощение сил оккупантов позволит Вооруженным силами Украины перейти от обороны к контрнаступлению.

«Сейчас мы истощаем их силы, чтобы перейти в контрнаступление, или по меньшей мере, чтобы россияне не могли наступать. Вот эта задача и решается сейчас», — отметил он.