Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников во вторник посетил освобожденный от армянской оккупации Кельбаджарский район в ходе официального визита представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса. Об этом сообщили в Twitter российской дипмиссии в Баку.

Посол 🇷🇺 в 🇦🇿 Михаил #Бочарников передает подписчикам привет из Кельбаджара, который он посетил сегодня в составе делегации дипкорпуса, аккредитованного в #Баку @MID_RF @AzerbaijanMFA pic.twitter.com/fSvBeq6BtD — Посольство России в Азербайджане (@embrus_az) May 31, 2022

Целью поездки, напомним, являлось создание условий для ознакомления дипломатов с фактами вандализма на азербайджанских землях в период оккупации.