Казахстан не будет присоединяться к санкциям против России, заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев.

«Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримем шаги, которые могут противоречить духу нашего партнерства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Казахский дипломат подчеркнул, что Россия при любых обстоятельствах остается для его страны ближайшим соседом и важнейшим партнером, передает РИА Новости.

«Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх», — добавил он.