Казахстан не будет присоединяться к санкциям против России, заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев.
«Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримем шаги, которые могут противоречить духу нашего партнерства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Казахский дипломат подчеркнул, что Россия при любых обстоятельствах остается для его страны ближайшим соседом и важнейшим партнером, передает РИА Новости.
«Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх», — добавил он.
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