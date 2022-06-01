Сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджана (ГМС) и работодатели нашей страны провели очередную встречу.

В мероприятии с участием руководителей учреждений, местных и зарубежных предпринимателей и их представителей выступил начальник Главного управления регулирования миграционных процессов ГМС, государственный советник миграционной службы III класса Исмаил Абдуллаев.

Он подчеркнул, что в связи с восстановительно-строительными работами на освобожденных от оккупации территориях выросло число обращений, касающихся трудовой миграции.

И.Абдуллаев подробно рассказал о правах и обязанностях работодателей при получении разрешения на работу. Он также отметил важность заключения трудового договора с иностранцами.

Начальник отдела выдачи трудовых разрешений Главного управления регулирования миграционных процессов ГМС, старший советник Айгюн Нагиева рассказала о мероприятиях, проведенных ГМС для улучшения бизнес-среды в Азербайджане.

Она отметила, что в связи со строительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации землях, в этом году утвержденная квота выросла на 1000 единиц по сравнению с прошлым годом и достигла 8740. Начальник отдела отметила, что 25% прогноза квоты на иностранную рабочую силу на 2023 год предоставляют компании, работающие в Карабахе.