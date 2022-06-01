Игрок украинской сборной Александр Зинченко расплакался на пресс-конференции перед матчем с Шотландией за право поехать на ЧМ-2022 в Катар, когда отвечал на вопрос журналиста, смогут ли футболисты обеспечить «праздник футбола» для всех украинцев.

«У каждого украинца есть главная мечта — это остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран, я разговаривал с маленькими украинцами — они ничего не понимают, но говорят одно — мечтают, чтобы война закончилась. Но говоря про футбол, то у нас тоже есть мечта — мечта поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это не простое время, потому что они это заслуживают», — сказал Зинченко.

