В загатальском аэропорту есть садовник, кафе и, может быть, даже пилот. Но нет самолета. Эту проблему необходимо решить. Об этом заявил депутат Эльшан Мусаев в ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2021 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, передает Minval.az.

Он также подчеркнул, что раньше члены правительства не были так открыты к обсуждению бюджета с депутатами: «Но после смены политической конфигурации все изменилось. Обсуждение бюджета становится интереснее.»

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