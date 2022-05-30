Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о крупных вражеских потерях за последнее время.

Только за последние двое суток ВСУ накрыли с воздуха целый ряд целей в российском тылу, заявил он.

«Где-то неделю у нас была большая проблема, не поступало сведений об удачных накрытиях групповых стационарных целей в российском тылу. Вчера и сегодня, это просто… Накрыт командный пункт под Изюмом, накрыт узел связи в Лимане, накрыты дотла две колонны плюс 40 единиц в Херсонской области, накрыт целый эшелон российских Т-62 тоже в Херсонской области и в Донецкой области ещё хорошо куда-то попали», — сказал Арестович.

