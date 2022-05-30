В Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека выписаны после выздоровления, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Ни одного смертельного случая так же не было зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 759 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 998 человек, 9 713 скончались, число активно больных — 48.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 706 тестов, всего — 6 892 285 тестов.