Ведущая датская энергетическая компания Ørsted («Эрстед») отказывается платить за газ из России в рубля, ообщает агентство Bloomberg.

«Газпром экспорт» продолжает требовать от Ørsted оплату в рублях. В датской компании подчеркнули, что в контракте с «Газпромом» не прописано о способе оплаты в рублях.

«Крайний срок оплаты — 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Таким образом, существует риск, что «Газпром экспорт» прекратит поставлять газ Ørsted. В нашем понимании это будет нарушением договора», — говорится в заявлении Ørsted.