В Пермском крае учеников младших классов школы села Верх-Юсьва накормили кашей с червями. Пост с фотографиями личинок из столовой российской школы в соцсетях выложила учительница Мария Трушникова, но администрация Кудымкарского округа потребовала от педагога удалить его, пишет «Парма-Новости».

По информации издания, червей в каше обнаружили третьеклассники. При этом ученики первого и второго класса к тому времени уже успели ее поесть.

После поста учителя в школе начались проверки Роспотребнадзора и прокуратуры. «Приезжали сотрудники администрации Кудымкарского округа, беседовали с нами, просили писать докладные записки на имя директора для того, чтобы директор разобрался в ситуации. Пост в «ВКонтакте» же настойчиво просили удалить как с группы, так и с личной страницы», — рассказала Трушникова.

Другие учителя также рассказали, что сотрудники администрации были недовольны тем, что педагоги предали ситуацию огласке.

Представители Роспотребнадзора выяснили, что один из поваров видел в каше червей, но продолжил ее готовить. Предприниматель Анатолий Четин, который с 2017 года занимается организацией питания в учебном заведении, заверил, что виновнику объявлен выговор, но вопрос об увольнении еще не решен. При этом родители школьников утверждают, что жаловались на качество питания еще в октябре 2021 года.

Ранее в Кемеровской области школьникам налили компот, в котором плавали черви. При этом некоторые пользователи соцсетей не увидели в присутствии насекомого в напитке никакой катастрофы.