31 мая 2022 года выходит новая книга Виталия Конькова «Мышление на миллиард. 68 профессиональных деформаций предпринимателя». Это произведение – не очередной сборник советов, как стать богатым и успешным, а первый российский проект, направленный на выявление национального характера предпринимательства в России и определение ключевых качеств и навыков, необходимых бизнес-лидерам для достижения выдающихся результатов, пишет «АртМосковия».

Для создания книги московский предприниматель Виталий Коньков провёл обширное исследование и проанализировал более 400 интервью 30 миллиардеров, добившихся успехов и создавших с нуля уникальные проекты и компании в России.

Отметим, что в список предпринимателей, уникальный опыт которых учитывал Виталий Коньков, попал и Араз Агаларов.