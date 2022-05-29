Компания «Сады Придонья», известная по всей России, обратилась к россиянам с информацией об изменениях с внешним видом в упаковке Тетра Пак.

«Уже скоро вы увидите на полках магазинов соки и детское питание в новом минималистичном дизайне. Такой дизайн — временная и вынужденная мера. Мы продолжаем выпускать соки и детское питание с неизменным вкусом и качеством, не останавливаясь ни на минуту!» — сообщили в компании.

Причиной названы санкции, из-за чего прекратились поставки некоторых видов картона, специальных лаков и красок.

«Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки. Предполагаем, что такое изменение дизайна и внешнего вида упаковки нашей продукции может вызвать негативную реакцию, однако мы гарантируем, что качество продуктов внутри пакетов не пострадает, и это главное!», — уточнили в компании «Сады Придонья».

