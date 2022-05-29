Украинские военные ликвидировали уже более 30 тыс. российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 мая ориентировочно составили:

Личного состава — около 30 150 (+150) человек

Танков — 1 338 (+8) единиц

Боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12)

Аартиллерийских систем — 631 (+3), РСЗО — 203 (+0)

Средств ПВО — 93 (+0)

Самолетов — 207 (+0)

Вертолетов 174 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 504 (+1)

Крылатых ракет — 116 (+0)

Кораблей /катеров — 13 (+0)

Автомобильной техники и автоцистерн – 2 240 (+14)

Специальной техники — 48 (+0)»