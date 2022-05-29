Украинские военные ликвидировали уже более 30 тыс. российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
«Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 мая ориентировочно составили:
Личного состава — около 30 150 (+150) человек
Танков — 1 338 (+8) единиц
Боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12)
Аартиллерийских систем — 631 (+3), РСЗО — 203 (+0)
Средств ПВО — 93 (+0)
Самолетов — 207 (+0)
Вертолетов 174 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 504 (+1)
Крылатых ракет — 116 (+0)
Кораблей /катеров — 13 (+0)
Автомобильной техники и автоцистерн – 2 240 (+14)
Специальной техники — 48 (+0)»
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