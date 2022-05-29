Шри-Ланка на фоне острого дефицита топлива закупит 90 тысяч тонн российской нефти на 72,6 миллиона долларов, сообщает Reuters.

По словам министра энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, страна обратилась за поддержкой в импорте сырой нефти и нефтепродуктов. Партия в 90 тысяч тонн нефти сорта Siberian Light будет доставлена через базирующуюся в Дубае компанию Coral Energy.

Виджесекер отметил, что это поспособствует перезапуску единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, который был закрыт 25 марта. Министр уточнил, что завод будет перезапущен уже через 6 дней.

Еще одна партия, по словам Виджесекера, потребуется в течение следующих двух недель, чтобы поддерживать непрерывную работу завода. По оценкам министра, на оплату поставок топлива в июне Шри-Ланке потребуется 568 миллионов долларов.