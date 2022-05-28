Турция и Азербайджан — два государства, которые на деле продемонстрировали единство и братство. Никто не в силах разделить нас, бросить тень на сотрудничество и дружбу.

​​​​​​​Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на Фестивале авиации, космонавтики и технологий «TEKNOFEST-Азербайджан» в Баку, передает «Анадолу».

Глава государства отметил, что хотя дипломатические отношения между двумя братскими странами были основаны лишь 30 лет назад, узы, связывающие народы двух государств уходят корнями в глубь веков.

По словам турецкого лидера, связи Турции и Азербайджана долгие годы находились на уровне партнерства, а затем благодаря прошлогодней Шушинского декларации вышли на уровень стратегического союзничества.