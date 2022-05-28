В стране приступили к исполнению распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц».

Всего помиловано 213 человек, осужденных к лишению свободы.

Так, от неотбытой части наказания освобождены 167 человек, осужденных к лишению свободы, один человек освобожден от пожизненного лишения свободы. Неотбытая часть наказания 36 человек сокращена наполовину.

Освобождены от наказания три человека, приговоренные условно. От неотбытой части наказания в виде ограничения свободы освобождены шесть человек.

Распоряжение о помиловании также коснулось 20 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Гяндже 10 июля 2018 года.