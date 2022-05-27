Село Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал, также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил он.