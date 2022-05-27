Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю предстоящего национального праздника — Дня независимости, который отмечается 28 мая.

В поздравительном послании Шахбаз выражает уверенность, что в ближайшие годы «стабильная динамика сотрудничества между двумя странами, в том числе в политической, экономической и культурной сферах, получит дальнейшее развитие».

В письме пакистанского премьера также говорится, что Исламабад готов оказать поддержку и поделиться своим опытом с Баку в вопросе реконструкции и восстановления освобожденных территорий Азербайджана (Карабаха и Восточного Зангезура).

«Пакистан гордится тем, что поддержал правое дело Азербайджана во время Карабахской войны. Я ценю личные усилия Вашего Превосходительства по укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе. Желаю также успехов вашему правительству в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Пакистан готов оказать помощь и поделиться своим опытом в этой области», — пишет Шариф.