Переговоры между делегациями Швеции и Финляндии с Турцией, которые состоялись на этой неделе, мало продвинулись в преодолении возражений Анкары против вступления этих стран в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Это непростой процесс. Они должны предпринять конкретные шаги, что будет непросто. Дальнейшие переговоры будут продолжаться. Но дата не кажется очень близкой», — отметил высокопоставленный турецкий чиновник.

По данным источника издания, переговоры не дали явного прогресса и закончились без каких-либо сроков продолжения, что повышает вероятность того, что Турция может по-прежнему выступать против предложения статуса кандидата Швеции и Финляндии на саммите в Мадриде в конце июня.

Отмечается, что пятичасовые обсуждения включали отдельные заседания между турецкими чиновниками и коллегами из двух скандинавских стран, после чего состоялись трехсторонние переговоры со всеми сторонами.

Как заявил еще один источник издания, турецкие чиновники преуменьшили перспективы достижения соглашения до саммита в Мадриде.