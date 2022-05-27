В Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии существуют американские биологические лаборатории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«[Американские биологические] лаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. <…> Практически со всеми странами ОДКБ и другими странами СНГ у нас заключаются либо уже заключены, либо готовятся к назначению меморандумы о взаимодействии по биологической безопасности, предполагающие взаимное информирование о том, как развиваются биологические программы в каждой из наших стран» — сказал он в интервью RT Arabic.

По словам Лаврова, важно убедиться, что у этих программ нет военного измерения, так как это запрещено. Эти меморандумы предполагают взаимное посещение и ознакомление с деятельностью лабораторий.