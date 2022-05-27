В Кыргызстане и Туркменистане заблокировали несколько телеканалов российского холдинга ВГТРК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных операторов.

В частности, в Кыргызстане недоступны каналы «Россия Культура», «Россия 24» и «Звезда». «По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК», — заявила телекоммуникационная компания «Акнет».

В Туркменистане «в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников» заблокировано вещание телеканалов «Россия 1» и «Звезда». Их транслировал крупнейший лицензированный оператор связи АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть».

При этом в стране продолжается вещание других российских телеканалов, в частности, «Первого канала», «РенТВ», «НТВ», СТС, ТНТ и других.

8 мая США ввели новый пакет санкций, в который попали более 2,6 тысячи должностных лиц из России и Беларуси, российские телеканалы и сотрудники банков. Американским компаниям запрещается размещать рекламу и предоставлять оборудование Первому каналу, «России 1» и НТВ. В Белом доме отметили, что эти каналы прямо или косвенно контролируются государством.