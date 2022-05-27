Основы международного порядка столкнулись с серьезным и длительным вызовом, а президент России Владимир Путин и его режим представляют четкую и реальную угрозу.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в университете Джорджа Вашингтона с речью, посвященной отношениям США и Китая.

Блинкен отметил, что, начав полномасштабное вторжение в Украину три месяца назад, Путин нарушил принципы суверенитета и территориальной целостности, которые закреплены в Уставе ООН и призваны защитить все страны от завоевания или принуждения.

«Поэтому так много стран объединились, чтобы противостоять этой агрессии, потому что они видят в ней прямое посягательство на основы своего собственного мира и безопасности», — подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что Украина продолжает мужественно бороться для защиты своего народа и своей независимости, и получает для этого беспрецедентную помощь от США и стран со всего мира.

«И хотя война еще продолжается, президент Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того, чтобы уничтожить независимость Украины, он ее укрепил. Вместо того, чтобы разделить НАТО, он объединил его. Вместо того, чтобы подтвердить силу России, он ее подрывает. И вместо того, чтобы ослабить международный порядок, он объединил страны для его защиты», — заявил Блинкен.