В Азербайджане предложили награждать орденами и медалями тех, кто борется с блогерами, неэтично высказывающимися против государства и Милли Меджлиса. Инициатором этого на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, в ходе обсуждения вопроса об учреждении медали «За отличие в области охраны окружающей среды» выступил депутат Сиявуш Новрузов.

Как сообщает Minval.az, он отметил, что охрана окружающей среды означает не только защиту деревьев и экологии: «Сегодня есть лица, общественные организации и группы, нарушающие общественно-политические отношения и наносящие ущерб окружающей среде. Они выступают против успехов Азербайджана и политики страны».

«Есть блогеры, которые нарушают окружающую среду и наносят ущерб национальным культурным ценностям народа. Считаю, что людей, которые борются с такими проявлениями, нужно награждать», — сказал депутат.

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