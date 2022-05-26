В районе Конасима индийского штата Андхра-Прадеш произошли массовые протесты. Сеть заполонили видео с прошедших в последние три дня масштабных митингов, где сотни людей вышли на улицы против переименования недавно созданного района.

Полицейских, которые пытались насильно разогнать митинг, толпа забросала камнями. Вдобавок кто-то поджег школьный автобус, а потом и дом одного из членов правящей партии штата. Больше 20 сотрудников полиции получили ранения, число пострадавших среди протестующих неизвестно.

Конфликт разгорелся вокруг переименования вновь созданного района Конасима. Его планировали назвать в честь Бхимрао Амбедкара – лидера движения за права неприкасаемых и яростного критика индуизма и ислама. Амбедкар имеет крайне противоречивую репутацию в индийском обществе, особенно в среде индусских националистов, таких как индийская правящая партия БДП.

