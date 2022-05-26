США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают, что все его разногласия с КНР будут решаться мирным путем. Об этом, как передает РИА Новости, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее ВС Китая организовали военные учения в районе острова Тайвань для «предостережения США».

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что противоречия между обеими берегами (Тайваньского) пролива будут разрешены мирными средствами», — сказал Блинкен, говоря об основных принципах американской политики в отношении Китая.

Глава американской дипломатии отметил, что США выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.