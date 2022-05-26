В России уволили 115 росгвардейцев из-за отказа воевать с Украиной.

Правомерность увольнения военнослужащих признал гарнизонный военный суд в Нальчике, Кабардино-Балкария.

Как сообщается, после отказа участвовать во вторжении, военнослужащие уехали от границы к месту своей службы.

Суд трактовал это как «самовольный отказ выполнять служебное задание», что классифицировано как «грубый дисциплинарный проступок».

Военные могут обжаловать решение в окружном военном суде.