Вашингтонская администрация, несмотря на ситуацию на Украине, считает именно политику Китая самым серьезным вызовом международному порядку на долгосрочной основе. Об этом говорится в распространенных пресс-службой Госдепартамента в четверг выдержках из речи госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как он отметил, несмотря на продолжение военной операции РФ на Украине, власти США «будут по-прежнему сосредоточены на наиболее серьезном вызове для международного порядка, а он брошен КНР». «Китай является единственной страной, у которой есть намерения изменить международный порядок и растущая экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь, чтобы сделать это», — добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен, как планируется, выступит с данной речью позднее в четверг, в ней будут изложены ключевые положения курса, которого действующая администрация США намерена в перспективе придерживаться в отношении Китая, сообщает ТАСС.