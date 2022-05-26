Российский телеведущий Владимир Соловьев, попавший по западные санкции как один из главных пропагандистов войны РФ против Украины, со дня российского вторжения работал в эфире канала «Россия 1» с почти беспрецедентной частотой. За 90 дней войны — с 24 февраля по 24 мая — «Вечер с Владимиром Соловьевым» выходил 72 дня. Объем соловьевского эфира подсчитала журналист и известный телекритик Арина Бородина.

Она сообщила, что по будням пропагандисту отвели прайм-тайм, поставив его программу вместо сериала. В среднем Соловьев был в эфире по 3 часа за вечер. Столько же длились его программы по воскресеньям.

«Всего трехчасовых выпусков было на 192 часа пропаганды», — сообщает Бородина. Журналист заметила, что в некоторые дни (всего 6 дней) обладатель элитной недвижимости в Италии выходил в эфир аж дважды за вечер — с перерывом на выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова.

27 февраля и 13 марта у Соловьева были «стахановские» эфиры — более пяти часов за сутки.

Лишь18 выходных за 90 дней, — замечает Арина Бородина, заключая: «Всего за весь период войны, за три месяца, только от Владимира Соловьёва зрителям поставили в телеэфир почти 218 (!!!) часов пропаганды на общенациональном телеканале «Россия 1», который смотрит подавляющая часть населения страны».