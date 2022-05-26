Между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок в Украину некоторых систем вооружений, сообщило немецкое агентство DPA.

«Как было подтверждено в среду в Брюсселе в кругах альянса, риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией должен быть сведен к минимуму. Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры», — заявили источники.

Отмечается, что такое оружие пока договорились не поставлять Киеву, однако, нельзя исключать, что в какой-то момент могут будут переданы и танки, и истребители.

По данным источников, об этом неформальном договоре хорошо осведомлены в Берлине. Лидер профсоюзной парламентской группы Иоганн Вадефуль (ХДС) раскритиковал федеральное правительство за то, что оно не упомянуло о таком соглашении во время обсуждения в бундестаге вопроса о поставках тяжелых вооружений.